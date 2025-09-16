Este sábado 20 de setiembre, el chifa miraflorino Barrio Dragón rendirá homenaje a la fusión gastronómica que se convirtió en orgullo nacional: el chifa peruano. Bajo el lema “Celebramos que el Chifa es peruano”, el restaurante abrirá sus puertas desde el mediodía para una fiesta que promete platos emblemáticos, descuentos exclusivos y un ambiente cargado de identidad.

Durante el almuerzo (12 m a 6 p. m.), los asistentes podrán disfrutar de un 20% de descuento en platos seleccionados como arroz chaufa de pollo, tipakay, chijaukay, tallarín con pollo en trozos, wantán frito y sopa wantán. Este descuento está pensado exclusivamente para los suscriptores del Club El Comercio.

Además, habrá cortesías en bebidas hasta agotar stock y una promoción 2x1 en cócteles clásicos, todo acompañado de música en vivo de un DJ con lo mejor de los 80 y 90.

La celebración continuará por la tarde y noche con un segundo DJ, promociones en la barra y un 2x1 en toda la carta de cócteles, desde clásicos hasta creaciones de autor, ideales para maridar con los sabores del chifa.

Con esta jornada, Barrio Dragón busca consolidar una tradición anual cada tercer sábado de setiembre, recordando que el chifa es mucho más que una cocina: es identidad, unión y el sabor que solo podía nacer en el Perú.

