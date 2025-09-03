La Deutsche Kammerphilharmonie de Bremen, considerada una de las orquestas de cámara más prestigiosas e innovadoras del mundo, llega por primera vez al Perú para ofrecer un concierto histórico.

El evento se realizará el jueves 9 de octubre a las 8:00 p. m. en el Teatro Municipal de Lima (Jirón Ica 377, Lima) y si eres parte del Club de Suscriptores de El Comercio puedes acceder a un 9% de descuento en entradas.

El espectáculo contará con la participación del aclamado violinista canadiense James Ehnes, ganador del Premio Grammy y reconocido como uno de los intérpretes más influyentes de su generación. Son más de 50 los músicos en escena se encargarán de brindar una velada inolvidable para los amantes de la música clásica.

A lo largo de su trayectoria, la orquesta alemana ha brillado en escenarios de renombre como el Carnegie Hall de Nueva York, el Festival de Salzburgo, el BBC Proms en Londres, la Philharmonie de París y la Konzerthaus de Viena. Bajo la dirección de Paavo Järvi, sus interpretaciones de las Sinfonías de Beethoven recibieron premios internacionales como el Echo Klassik, el Opus Klassik y el Gramophone.

Por su parte, James Ehnes ha tocado con orquestas de talla mundial como la Filarmónica de Nueva York, la Orquesta de Cleveland y la Orquesta Filarmónica de Londres, consolidándose como uno de los grandes solistas de nuestro tiempo.

Si aún no eres suscriptor, esta es una excelente oportunidad para suscribirte y disfrutar del Club El Comercio. Accede a beneficios exclusivos en muchas actividades diversas.