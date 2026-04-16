Contar con un servicio confiable de gas es clave para la vida diaria. Por ello, Costagas y el Club El Comercio se unen para ofrecer un beneficio que permita a más hogares ahorrar en un servicio esencial.

Gracias a esta alianza, los suscriptores activos pueden acceder a un descuento especial en balones de 10 kg: S/10 de descuento en Lima y S/5 en Chiclayo. El beneficio aplica tanto para balones de válvula normal como premium en zonas seleccionadas.

Para acceder, solo es necesario generar el cupón desde la plataforma del Club El Comercio, comunicarse con la central de Costagas vía llamada o WhatsApp al (01) 626 9999, identificarse con el DNI y realizar el pedido aplicando el descuento.

Además, Costagas ofrece diversas opciones de pago como POS, link de pago, Yape y efectivo, facilitando el acceso al servicio de manera rápida y segura.

Si aún no eres suscriptor, esta es una excelente oportunidad para suscribirte y disfrutar del Club El Comercio . Accede a beneficios exclusivos como este, con descuentos especiales en eventos culturales, espectáculos, restaurantes y más.