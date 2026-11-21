Con más de 20 años de compromiso con la salud y el bienestar de las mascotas, la Clínica Veterinaria American Vet se suma a los beneficios del Club El Comercio con una propuesta orientada a acompañar el cuidado de perros y gatos en cada etapa de su vida.
Con más de 20 años de compromiso con la salud y el bienestar de las mascotas, la Clínica Veterinaria American Vet se suma a los beneficios del Club El Comercio con una propuesta orientada a acompañar el cuidado de perros y gatos en cada etapa de su vida.
A través de sus sedes ubicadas en Barranco y San Borja, la clínica brinda atención veterinaria y servicios complementarios pensados para el bienestar integral de los engreídos de la casa.
Tres beneficios para suscriptores
Los integrantes del Club El Comercio pueden acceder a tres promociones especiales en los servicios de American Vet:
- Consultas veterinarias: 50% de descuento, válido de lunes a domingo.
- Suscripción Club American Vet: 50% de descuento.
- Baño y peluquería: 50% de descuento de lunes a viernes y 35% de descuento los sábados.
Todas las promociones están sujetas a términos y condiciones que puedes revisar en la web o app de Club El Comercio.
¿Cómo acceder y dónde ubicarlos?
Para hacer efectivos los beneficios, los suscriptores deben reservar su cita previamente, presentar su DNI e identificarse como suscriptores al momento de la atención.
American Vet cuenta con dos locales para la atención del público:
- Sede Barranco: Av. República de Panamá 6584, Barranco (teléfono: 998 195 193).
- Sede San Borja: Av. San Luis 2845, San Borja (teléfono: 992 125 188).
De esta manera, los dueños de perros y gatos cuentan con una alternativa cercana para acompañar la salud y el cuidado diario de sus mascotas.
Beneficios Club El Comercio: 50% de descuento en consultas (lunes a domingo); 50% de descuento en la suscripción Club American Vet; y 50% de descuento de lunes a viernes y 35% los sábados en baño y peluquería. Aplican T&C.
- Mecánica de uso: Reserva tu cita presentando tu DNI e identifícate como suscriptor.
- Direcciones: Av. República de Panamá 6584, Barranco | Av. San Luis 2845, San Borja.
- Teléfonos: Barranco: 998 195 193 | San Borja: 992 125 188.
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