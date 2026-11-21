Con más de 20 años de compromiso con la salud y el bienestar de las mascotas, la Clínica Veterinaria American Vet se suma a los beneficios del Club El Comercio con una propuesta orientada a acompañar el cuidado de perros y gatos en cada etapa de su vida.

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A través de sus sedes ubicadas en Barranco y San Borja, la clínica brinda atención veterinaria y servicios complementarios pensados para el bienestar integral de los engreídos de la casa.

Tres beneficios para suscriptores

Los integrantes del Club El Comercio pueden acceder a tres promociones especiales en los servicios de American Vet:

Consultas veterinarias: 50% de descuento, válido de lunes a domingo.

50% de descuento, válido de lunes a domingo. Suscripción Club American Vet: 50% de descuento.

50% de descuento. Baño y peluquería: 50% de descuento de lunes a viernes y 35% de descuento los sábados.

Todas las promociones están sujetas a términos y condiciones que puedes revisar en la web o app de Club El Comercio.

¿Cómo acceder y dónde ubicarlos?

Para hacer efectivos los beneficios, los suscriptores deben reservar su cita previamente, presentar su DNI e identificarse como suscriptores al momento de la atención.

American Vet cuenta con dos locales para la atención del público:

Sede Barranco: Av. República de Panamá 6584, Barranco (teléfono: 998 195 193).

Av. República de Panamá 6584, Barranco (teléfono: 998 195 193). Sede San Borja: Av. San Luis 2845, San Borja (teléfono: 992 125 188).

De esta manera, los dueños de perros y gatos cuentan con una alternativa cercana para acompañar la salud y el cuidado diario de sus mascotas.