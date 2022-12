Si te gusta el mundo de la música o quieres que tus hijos o familiares aprendan de este arte, con Tempo podrás alcanzar tu objetivo. Tempo Escuela de Música está conformada por músicos docentes de alto nivel y trayectoria, especialistas en cada instrumento y cuenta con programas integrales para niños, jóvenes y adultos.

Gracias a tu suscripción al club, podrás acceder al 20% de descuento en sus cursos teóricos y de especialidad grupales hasta el 31 de mayo de 2023. Para obtener el beneficio de manera presencial, solo deberás mostrar tu documento de identidad en la sede de Surco (jirón Batallón Callao Sur 531). Si gustas acceder a la promoción por WhatsApp, deberás comunicarse al 981 121 626 o al 966 748 367 e indicar el número de tu DNI.

Todos los pagos deberán realizarse antes de iniciar las clases a la cuenta corriente de la escuela. El beneficio no es retroactivo, es decir, si no se indica al momento de la inscripción, no podrá solicitarlo luego.

Cabe destacar que la promoción está sujeta a cupos disponibles y se deben consultar las fechas de inscripción e inicio de clases directamente con la institución. Aprovecha el descuento exclusivo de Tempo Escuela de Música y aprende a tocar y dominar el instrumento que más te gusta.

