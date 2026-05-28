Resumen

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(Foto: Difusión)
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Por Redacción EC

Sinfonía por el Perú celebrará su 15.º aniversario con un concierto estelar liderado por Juan Diego Flórez, una de las voces más importantes de la lírica internacional y fundador de la organización. La presentación se realizará el 19 de septiembre de 2026 a las 8:00 p.m. en el Convexia Expo Center.

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