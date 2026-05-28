Sinfonía por el Perú celebrará su 15.º aniversario con un concierto estelar liderado por Juan Diego Flórez, una de las voces más importantes de la lírica internacional y fundador de la organización. La presentación se realizará el 19 de septiembre de 2026 a las 8:00 p.m. en el Convexia Expo Center.

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El espectáculo reunirá en escena a más de 140 jóvenes integrantes de la orquesta y coro juvenil, bajo la dirección de la maestra Elizabeth Vergara, en una propuesta que combinará ópera clásica, música peruana y canciones latinoamericanas.

Más que un concierto, será una celebración del talento joven y del impacto que Sinfonía por el Perú ha generado a través de la música durante estos 15 años.

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