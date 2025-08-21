El Perú se une en una sola mesa con el Buenazo Fest, el primer festival gastronómico realizado por el chef Rodrigo Fernandini, en co-producción con Twenty20 Entertainment.

El evento se realizará el 4 de octubre de 2025 en el Parque de la Exposición en Magdalena del Mar y promete ser una experiencia culinaria única que celebra nuestra cocina, cultura e identidad.

Como beneficio exclusivo, los suscriptores del Club El Comercio podrán adquirir su entrada general con un 15 % de descuento en compras realizadas entre el 20 de agosto y el 4 de octubre de 2025 o hasta agotar el stock.

Para acceder a esta promoción única deberán ingresar al enlace del evento, seleccionar la tarifa Club El Comercio e ingresar su DNI. El descuento se aplicará instantáneamente.

El festival ofrece varias “calles temáticas” que harán vibrar los sentidos: la Calle del Sabor, Calle Regiones, Calle Fusión y Calle Peruanazos.

