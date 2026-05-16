Nelson Goerner vuelve a Lima luego de una presentación que dejó una gran impresión en el público local durante la temporada 2025 de TQ Producciones. Esta vez, el pianista argentino ofrecerá un recital en solitario el próximo 15 de junio en el Teatro Segura, en una noche dedicada a algunas de las obras más exigentes y emblemáticas del repertorio clásico.

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Considerado uno de los pianistas más refinados de su generación y discípulo de Martha Argerich, Goerner ha construido una sólida carrera internacional gracias a interpretaciones reconocidas por su sensibilidad, precisión y profundidad musical.

El programa incluirá la Toccata en do menor de Johann Sebastian Bach, la Sonata para piano n.º 19 de Franz Schubert y una selección de Iberia, de Isaac Albéniz, una de las obras más complejas y virtuosas del repertorio pianístico.

El recital marcará además el regreso del artista a Lima como parte de una gira internacional que incluye importantes escenarios de Europa y Sudamérica.

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