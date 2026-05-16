Resumen

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(Foto: Difusión)
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Por Redacción EC

Nelson Goerner vuelve a Lima luego de una presentación que dejó una gran impresión en el público local durante la temporada 2025 de TQ Producciones. Esta vez, el pianista argentino ofrecerá un recital en solitario el próximo 15 de junio en el Teatro Segura, en una noche dedicada a algunas de las obras más exigentes y emblemáticas del repertorio clásico.

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