Planificar un viaje no solo implica elegir el destino o comprar los pasajes. Contar con una asistencia al viajero puede marcar la diferencia frente a imprevistos como emergencias médicas, pérdida de equipaje o cambios inesperados en el itinerario.

Gracias a Club El Comercio, los suscriptores pueden acceder a hasta 40% de descuento en planes de asistencia al viajero de Assist Card, una empresa con más de 50 años de experiencia brindando cobertura a viajeros alrededor del mundo.

Antes de contratar un plan, es recomendable considerar la duración del viaje, el destino y las actividades que realizarás. Assist Card ofrece alternativas para viajes cortos, con coberturas por días, así como planes multiviaje para quienes viajan con frecuencia durante el año.

Para acceder al descuento, solo debes presentar tu DNI en el local de Assist Card, comunicarte por teléfono o realizar la compra a través de su web.

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