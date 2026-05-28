Si eres amante de los buenos cortes y las hamburguesas contundentes, llega una de las campañas más esperadas de Club El Comercio. El Festival de Carnes y Burgers reunirá durante cuatro días a reconocidos restaurantes y burger spots con promociones de hasta 60% de descuento para suscriptores de El Comercio.

Estas son las promociones que podrás disfrutar:

Yunta: 60% de descuento

La Cabrera: 50% de descuento

Baco y Vaca: 50% de descuento

Gour Meat: 50% de descuento

La Cuadra de Salvador: 50% de descuento

Boycott: 30% de descuento en su carta de hamburguesas

Señor Honey: 25% de descuento en su carta

Mad Burger: combo especial Cheesy Madness

Para acceder a las promociones, solo debes presentar tu DNI en los restaurantes participantes. Beneficios válidos del 28 al 31 de mayo con cualquier medio de pago.

Si aún no eres suscriptor, esta es una excelente oportunidad para suscribirte y disfrutar del Club El Comercio . Accede a beneficios exclusivos como este, con descuentos especiales en restaurantes, espectáculos, viajes y más.