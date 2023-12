CP Moda de Colección, la marca inspirada en mujeres modernas y elegantes, ofrece diversas prendas con un descuento exclusivo del 30% de descuento en toda la tienda. La promoción aplica para comprar en la web y en tiendas físicas.

Para acceder al beneficio en tiendas físicas, el suscriptor debe estar presente y mostrar su documento de identidad. En el caso de compras por la web, deberá iniciar sesión en web/app del Club El Comercio, seleccionar la promoción y generar el código que ingresará en la web www.cpmodadecoleccion.com.

El descuento aplica sobre el precio de etiqueta, no aplica en costo por delivery. La promoción es personal e intransferible, siendo necesario que el suscriptor esté presente para hacer efectiva la promoción.

¿Qué esperas para disfrutar de este beneficio? Visita CP Moda de Colección en Boutique Angamos, Salaverry, Jockey Plaza y Miraflores.

Mae Alcott también está presente en el especial y otorga el 30% de descuento en toda la tienda. Alcott elabora prendas de vestir con fitting perfecto para hacer sentir a las mujeres seguras de sí mismas, hermosas y a la vanguardia en cualquier ocasión.

El beneficio aplica para comprar en la web y en las tiendas físicas ubicadas en Boutique Angamos, El Polo, Jockey Plaza, San Miguel, Salaverry y Miraflores. Para acceder al beneficio en tiendas físicas el suscriptor debe estar presente y mostrar su dni. En el caso de web, el suscriptor deberá iniciar sesión en web/app del Club El Comercio, seleccionar la promoción y generar el código que ingresará en la web www.maealcott.com.

En este caso no se aceptan cambios ni devoluciones. No esperes más y renueva tu closet.

United Colors of Benetton no se queda atrás y ofrece a los suscriptores un descuento del 40% en toda la tienda. United Colors of Benetton tiene un estilo internacional que combina el color, la calidad y la moda. ¿Te perderás este beneficio?

Para obtener el descuento, el suscriptor debe estar presente y mostrar su documento de identidad. El descuento aplica sobre el precio de etiqueta y no se aceptan cambios ni devoluciones. Además, la promoción es personal e intransferible, siendo necesario que el suscriptor esté presente para hacer efectivo el descuento.

En esta ocasión, el beneficio está disponible para compras en el local ubicado en C.C Plaza San Miguel o C.C. El Polo. No dejes pasar esta increíble oportunidad.

Hugo, la marca creada para aquellos que rompen las reglas y siguen su propio camino, ofrece piezas contemporáneas como mezclilla, jersey y prendas exteriores, con individualidad y actitud. Gracias al Club, cada suscriptor podrá obtener el 30% de descuento en todas las temporadas.

Para acceder al descuento en tiendas físicas deberá presentar su documento de identidad y estar presente. El beneficio es personal e intransferible para el suscriptor siendo necesario que esté presente al realizar la compra en tiendas físicas.

Por su parte, BOSS, la marca para quienes llevan una vida auto determinada con estilo, pasión y propósito, otorga un descuento del 30% en todas las temporadas. Las colecciones de BOSS, ofrecen diseños dinámicos y modernos para formar un guardarropa completo. ¿Qué esperas para obtener este beneficio?

Para acceder al descuento en tiendas físicas, solo debes presentar tu documento de identidad y estar presente en cualquiera de los locales ubicados en Jockey Plaza, Larcomar, Blvd. El Bosque y Aeropuerto Jorge Chavez.

En este caso, el beneficio es personal e intransferible para el suscriptor siendo necesario que esté presente al realizar la compra en tiendas físicas.

Finalmente, Lloyd, la artesanía de primera clase con materiales selectos, calces y diseños excelentes ofrecen un beneficio del 30% en la colección Primavera Verano. En esta ocasión, el beneficio es válido para compras presenciales en el Jockey Plaza.

Para obtener el descuento, solo debes mostrar tu documento de identidad. El beneficio es personal e intransferible para el suscriptor siendo necesario que esté presente al realizar la compra en tiendas físicas.

No te quedes sin acceder a este beneficio exclusivo con Lloyd. Recuerda que ser parte de la comunidad de suscriptores te otorga diferentes beneficios, no lo dejes pasar.

