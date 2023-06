Cada día nos acercamos más para celebrar con papá por su día. Por eso diferentes marcas exclusivas se suman al Club El Comercio para ofrecer descuentos a toda nuestra comunidad de suscriptores.

Norman & Taylor presenta su colección de temporada otoño-invierno 2023. Con esta marca, podrás encontrar acabados únicos y acentos de color que te permitirán lucir un estilo sofisticado y casual, ideal para disfrutar los mejores escenarios que nos regala esta temporada del año.

Con el Club El Comercio, accederás al 25% de descuento en todas las prendas de colección. No aplica para ternos, sacos, camisas a medida, interiores ni accesorios. En este caso, el descuento es válido sobre el precio regular/precio de etiqueta y únicamente para compras en la tienda física de Tienda Country Club Lima Hotel en San Isidro.

Para acceder al beneficio, el suscriptor debe estar presente y mostrar su documento de identidad. La promoción es personal e intransferible, siendo necesario que el suscriptor/beneficiario esté presente para hacer efectiva la promoción. Este beneficio puede usarse de forma ilimitada durante la vigencia de esta promoción.

Accede al 25% de descuento en todas las prendas de la colección de Norman & Taylor y luce un estilo sofisticado y casual.

Por su parte, MBO la marca a la vanguardia en moda masculina, otorga el 30% de descuento en prendas de la colección Otoño - Invierno 2023. ¿Qué esperas para encontrar tu prenda ideal y regalar un detalle increíble a papá?

Si quieres acceder al beneficio, solo debes estar presente en cualquier tienda física de Jockey Plaza, San Miguel, Cavenecia, Salaverry, Larcomar, Chiclayo, Cusco, Piura y Trujillo y mostrar tu documento de identidad.

Cabe mencionar que la promoción no aplica en polos básicos, pantalones flat front, ternos, casacas de cuero, camisas de vestir, interiores ni accesorios. Durante la vigencia de la promoción, el suscriptor podrá usar de manera ilimitada. No se aceptan cambios ni devoluciones.

Obtén el 30% de descuento en prendas de la colección Otoño - invierno 2023 y encuentra tu prenda ideal y regala un detalle increíble a papá.

United Colors of Benetton no se queda atrás y brinda a los suscriptores un descuento del 40%. United Colors of Benetton tiene un estilo internacional que combina el color, la calidad y la moda. El beneficio es del 40% en toda la categoría hombre y 30% de descuento en el resto de la tienda incluyendo accesorios.

El beneficio está disponible para compras en el local de C.C. Plaza San Miguel y el C.C. El polo. Para obtener la promoción, solo debes estar presente y mostrar tu documento de identidad. No dejes pasar esta increíble oportunidad por el día del padre.

Combina el color, la calidad y la moda con United Colors of Benetton.

Bruno Ferrini también está presente en el especial y se encuentra ofreciendo calzados juveniles y atrevidos, con diseños y colores osados para que destaques del resto. Gracias al Club, podrás obtener el 35% de descuento en toda la colección otoño-invierno exclusivo por el día del padre.

La promoción está sujeta a stock disponible y no aplica en accesorios ni productos de limpieza. Sin embargo, es válido para todos los locales de Lima.

Para acceder al beneficio el suscriptor deberá estar presente y mostrar su documento de identidad oficial físico. El descuento aplica sobre el precio regular y la promoción es personal e intransferible. En este caso, el beneficio puede usarse de forma ilimitada durante la vigencia de esta promoción y está disponible con cualquier medio de pago permitido por el establecimiento.

Aprovecha el 35% de descuento en Bruno Ferrini y obtén calzados juveniles y atrevidos.

Finalmente con Florsheim, la marca americana de calzado de hombre con más prestigio y tradición con más de 125 años innovando y marcando tendencia otorga un descuento exclusivo del 30% en toda la colección otoño - invierno exclusivo por el día del padre. No aplica en accesorios ni productos de limpieza. Válido solo para compras en tiendas físicas de Jockey Plaza, Real Plaza y Larcomar.

Para acceder al beneficio el suscriptor deberá estar presente y mostrar su documento de identidad oficial físico. El descuento aplica sobre el precio regular y es válido con cualquier medio de pago permitido por el establecimiento. Promoción no acumulable con otros descuentos, vales, cupones y/o promociones vigentes. No dejes de pasar esta promoción y dale lo mejor a papá.

Aprovecha el 30% de descuento en Florsheim en toda la colección otoño - invierno exclusivo por el día del padre.

