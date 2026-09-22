(Foto: Difusión)
(Foto: Difusión)
Por Redacción EC

Con el objetivo de promover un estilo de vida saludable y apoyar a la comunidad de deportistas y entusiastas del fitness en el país, ASICS suma un nuevo beneficio exclusivo para los suscriptores de El Comercio. A través de esta alianza, los suscriptores podrán adquirir calzado, indumentaria y accesorios deportivos con condiciones preferenciales.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

Contenido publicitarioPagado por un anunciante sin participación de la redacción de El Comercio.