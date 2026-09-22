Con el objetivo de promover un estilo de vida saludable y apoyar a la comunidad de deportistas y entusiastas del fitness en el país, ASICS suma un nuevo beneficio exclusivo para los suscriptores de El Comercio. A través de esta alianza, los suscriptores podrán adquirir calzado, indumentaria y accesorios deportivos con condiciones preferenciales.

La iniciativa busca acercar la tecnología de alto rendimiento de la marca japonesa —famosa por su filosofía de mantener una mente sana en un cuerpo sano (Anima Sana In Corpore Sano)— a los suscriptores de El Comercio que priorizan su bienestar físico y nutricional.

Innovación y tecnología al servicio del deporte

ASICS se ha posicionado a nivel global como una de las firmas referentes en el desarrollo de calzado deportivo de alta especialización, incorporando tecnologías de amortiguación para corredores de diversos niveles y atletas de distintas disciplinas.

A través de esta promoción, los suscriptores podrán renovar su equipamiento deportivo accediendo a productos que destacan por su soporte, durabilidad y confort, diseñados para optimizar el rendimiento en actividades de entrenamiento, carreras de fondo o rutinas diarias de ejercicio.

Un beneficio para disfrutar de la experiencia ASICS

Los suscriptores de El Comercio tienen el beneficio del 25% dto. en productos ASICS, válido en tiendas ASICS y FITPOINT.

Para hacer uso del beneficio, los suscriptores deben ingresar aquí generar su cupón y presentarlo junto con su DNI en las tiendas autorizadas de Lima y/o provincia.

EL DATO

Beneficio: 25% dto. en productos ASICS. Descuento válido en calzado, vestuario y accesorios deportivos seleccionados.

Lugar: Tiendas ASICS de Lima Metropolitana y/o Provincias.

Modalidad de uso: Presenta tu documento de identidad (DNI/CE) en tiendas físicas autorizadas.

Condiciones de la promoción: No aplica sobre productos de marcas de terceros, lanzamientos durante sus primeros 15 días de venta ni para la categoría voley. Aplican T&C.