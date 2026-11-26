Si buscas zapatillas que combinen tecnología, comodidad y diseño, New Balance tiene una propuesta que vale la pena conocer. Su tienda en Real Plaza Salaverry es la última incorporación de la marca en Lima y forma parte de su estrategia de expansión en el país, donde ya suma ocho establecimientos.
Si buscas zapatillas que combinen tecnología, comodidad y diseño, New Balance tiene una propuesta que vale la pena conocer. Su tienda en Real Plaza Salaverry es la última incorporación de la marca en Lima y forma parte de su estrategia de expansión en el país, donde ya suma ocho establecimientos.
El local cuenta con aproximada mente 170 m² y presenta el formato UCC (Uniquely Curated Collection), un concepto de tienda premium que reúne una selección de productos y destaca el diseño, la innovación y la historia detrás de cada modelo.
Del running al estilo urbano
La propuesta de New Balance combina categorías de performance, dirigidas a quienes practican deporte, con colecciones lifestyle pensadas para acompañar distintos estilos. En sus tiendas puedes encontrar zapatillas para running y entrenamiento, así como modelos urbanos que se han convertido en referentes de la moda contemporánea.
Entre sus siluetas más reconocidas destacan las líneas 574, 530, 9060 y 990, cada una con diseños y características particulares. También cuenta con colecciones premium como Made in USA, que destaca por sus materiales y procesos de fabricación.
La marca apuesta por productos que integran funcionalidad y estilo, con tecnologías de amortiguación y materiales diseñados para brindar comodidad tanto durante la actividad física como en el uso cotidiano.
Renueva tu estilo con 20% de descuento
Los suscriptores de El Comercio con acceso a Club El Comercio pueden disfrutar de 20% de descuento en toda la tienda New Balance, en sus establecimientos a nivel nacional.
Para acceder al beneficio, solo deben identificarse como suscriptores y presentar su documento de identidad al momento de realizar la compra. La promoción es válida únicamente en tiendas físicas y permite un máximo de cinco SKU por compra.
Marca: New Balance.
Tienda destacada: Real Plaza Salaverry.
Beneficio: 20% de descuento en toda la tienda.
Vigencia: del 1 de octubre al 31 de diciembre de 2026.
Dónde acceder: tiendas New Balance a nivel nacional.
Cómo acceder: identifícate como suscriptor y presenta tu DNI al momento de pagar.
Importante: válido únicamente en tiendas físicas. Máximo cinco SKU por compra. Aplican términos y condiciones.
Encuentra este y más beneficios exclusivos en la app Club El Comercio.
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