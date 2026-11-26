Si buscas zapatillas que combinen tecnología, comodidad y diseño, New Balance tiene una propuesta que vale la pena conocer. Su tienda en Real Plaza Salaverry es la última incorporación de la marca en Lima y forma parte de su estrategia de expansión en el país, donde ya suma ocho establecimientos.

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El local cuenta con aproximada mente 170 m² y presenta el formato UCC (Uniquely Curated Collection), un concepto de tienda premium que reúne una selección de productos y destaca el diseño, la innovación y la historia detrás de cada modelo.

Del running al estilo urbano

La propuesta de New Balance combina categorías de performance, dirigidas a quienes practican deporte, con colecciones lifestyle pensadas para acompañar distintos estilos. En sus tiendas puedes encontrar zapatillas para running y entrenamiento, así como modelos urbanos que se han convertido en referentes de la moda contemporánea.

Entre sus siluetas más reconocidas destacan las líneas 574, 530, 9060 y 990, cada una con diseños y características particulares. También cuenta con colecciones premium como Made in USA, que destaca por sus materiales y procesos de fabricación.

La marca apuesta por productos que integran funcionalidad y estilo, con tecnologías de amortiguación y materiales diseñados para brindar comodidad tanto durante la actividad física como en el uso cotidiano.

Renueva tu estilo con 20% de descuento

Los suscriptores de El Comercio con acceso a Club El Comercio pueden disfrutar de 20% de descuento en toda la tienda New Balance, en sus establecimientos a nivel nacional.

Para acceder al beneficio, solo deben identificarse como suscriptores y presentar su documento de identidad al momento de realizar la compra. La promoción es válida únicamente en tiendas físicas y permite un máximo de cinco SKU por compra.