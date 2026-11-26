Si buscas un lugar para disfrutar de buena comida y extender la sobremesa, Lima 1821 tiene una propuesta que vale la pena conocer. Este dinner club contemporáneo combina gastronomía peruana de autor, coctelería y música en un ambiente que evoluciona a lo largo de la noche. Cuenta con dos locales: uno en Calle Libertad, en Miraflores, y otro en Jr. de la Unión, en el Centro Histórico de Lima.

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Su cocina, liderada por el chef Giancarlo Regalado, parte de los sabores tradicionales del Perú y los reinterpreta con técnicas contemporáneas e influencias de otras cocinas. La idea es reconocer ingredientes y preparaciones familiares, pero encontrarlos en versiones distintas.

Platos que tienes que probar

Entre las opciones que destacan en su propuesta está el cebiche carretillero, una versión de autor que combina pesca del día, conchas y langostinos, acompañados de una emulsión de rocoto ahumado. También puedes probar las conchas al ajillo, una de las entradas recomendadas de la casa.

Si prefieres un plato de fondo, el lomo saltado de la casa es uno de sus clásicos. Otra alternativa es el rigatoni con carrillera al vino tinto o el aeropuerto, una reinterpretación del tradicional plato chifa que incorpora salchicha y chorizo de la selva, además de plátano maduro frito.

Para cerrar con algo dulce, la tarta vasca de picarón combina dos preparaciones muy presentes en la memoria gastronómica peruana.

Música para alargar la noche

La barra también tiene un papel protagónico. Además de cócteles clásicos, ofrece creaciones propias que ponen en valor ingredientes y destilados peruanos. Entre ellas está el Capitán 1821, una versión del clásico peruano preparada con dos tipos de pisco; el Maravisco, que combina pisco con pistacho, almendra y maracuyá; y el Solara.

La experiencia se completa con música, espacios para compartir y una atmósfera que cambia con el ritmo de la noche. Así, Lima 1821 propone un plan que puede comenzar con una cena y continuar entre cócteles y buena música.

Disfruta Lima 1821 con Club El Comercio

Los suscriptores de El Comercio con acceso a Club El Comercio pueden acceder a 20% de descuento en la carta en cualquiera de sus dos locales. Para utilizarlo, solo deben presentar su DNI en el establecimiento e identificarse como suscriptores.

El beneficio es válido de lunes a jueves hasta las 11 p. m. y los viernes hasta las 7 p. m. No aplica para bebidas con o sin alcohol, eventos ni reservas especiales.