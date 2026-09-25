© Icónica Estudio
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Por Redacción EC

Como parte de su compromiso por reconocer y generar experiencias de valor para sus clientes, BanBif realizó una exclusiva cena maridaje denominada “Una noche para descubrir – Armonía de Sabores”, dirigida a clientes que forman parte de ClubHOLA, su programa de beneficios.

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