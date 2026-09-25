Como parte de su compromiso por reconocer y generar experiencias de valor para sus clientes, BanBif realizó una exclusiva cena maridaje denominada “Una noche para descubrir – Armonía de Sabores”, dirigida a clientes que forman parte de ClubHOLA, su programa de beneficios.

La experiencia se llevó a cabo el jueves 3 de septiembre en el restaurante Nagoya, en Surco, y reunió a clientes de BanBif, pertenecientes a los segmentos de Tarjeta de Crédito y Cuenta Sueldo, quienes disfrutaron de la velada junto a sus acompañantes.

© Icónica Estudio / © Icónica Estudio

Durante la noche, los invitados participaron de una experiencia gastronómica de cuatro tiempos que combinó lo mejor de la gastronomía nikkei con la esencia del pisco peruano. El maridaje estuvo a cargo de Jorge Ode, quien acompañó cada momento de la cena con una explicación sobre el origen del pisco, las características y consistencia de sus diferentes presentaciones, así como las razones detrás de la combinación de cada variedad con los platos seleccionados.

La propuesta incluyó una selección de Pisco Viñas de Oro, cuidadosamente integrada a cada plato para generar una armonía entre aromas, sabores y texturas. De esta manera, los asistentes pudieron acercarse al pisco desde una perspectiva diferente, descubriendo sus particularidades y su vínculo con la gastronomía peruana.

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“Esta experiencia refleja nuestro propósito de reconocer la preferencia y confianza de nuestros clientes, ofreciéndoles momentos que trasciendan lo financiero. A través de ClubHOLA buscamos brindar beneficios que realmente aporten valor y permitan disfrutar experiencias únicas”, señaló el equipo de BanBif.

ClubHOLA es el programa de beneficios de BanBif dirigido a clientes de Tarjeta de Crédito, Cuenta Sueldo y CTS, que ofrece hasta 300 descuentos y beneficios en categorías como gastronomía, viajes, entretenimiento y más.

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Con iniciativas como esta, BanBif continúa fortaleciendo el vínculo con sus clientes y creando espacios para agradecer su preferencia. “Una noche para descubrir – Armonía de Sabores” fue una invitación a brindar, descubrir y disfrutar el Perú a través de sus sabores, reafirmando que ser parte de ClubHOLA también significa acceder a experiencias pensadas especialmente para sus clientes.