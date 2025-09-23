En el Expo Vino Wong 2025, realizado del 18 al 20 de septiembre, Bodega Viña Vieja se consolidó como la bodega peruana más premiada al obtener 17 reconocimientos entre sus vinos y piscos.

El Pisco Finca Rotondo Mosto Verde Italia destacó al alcanzar el puntaje más alto del certamen y ser considerado el mejor pisco del evento. Además, etiquetas como Finca Rotondo, Montesierpe y Pisco Vargas sumaron galardones en las categorías Gran Medalla de Oro, oro y plata.

“Estos reconocimientos son reflejo de nuestro esfuerzo constante por innovar sin perder la esencia de la tradición vitivinícola peruana”, señaló Oscar Mancilla, enólogo de la bodega.

El Expo Vino Wong es el encuentro vitivinícola más importante del país y en su edición 2025 reafirma el prestigio de los vinos y piscos peruanos en el escenario internacional.