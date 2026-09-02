(Foto: Difusión)
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Por Redacción EC

Hay restaurantes donde el fuego es parte de la cocina y otros donde se convierte en el eje de toda la propuesta. Ese es el caso de Sapiens, restaurante ubicado en San Isidro que apuesta por distintas técnicas de cocción para resaltar los sabores de sus ingredientes.

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