Hay restaurantes donde el fuego es parte de la cocina y otros donde se convierte en el eje de toda la propuesta. Ese es el caso de Sapiens, restaurante ubicado en San Isidro que apuesta por distintas técnicas de cocción para resaltar los sabores de sus ingredientes.

La propuesta, liderada por el chef Jaime Pesaque, explora el uso de brasas, carbón, leña y rescoldo para trabajar distintos productos. La idea es que cada ingrediente encuentre su propia relación con el fuego, dando lugar a una carta que va más allá de las tradicionales carnes a la parrilla.

Una carta donde el fuego transforma los ingredientes

La propuesta gastronómica de Sapiens incluye carnes, pescados, mariscos y vegetales preparados con diferentes técnicas de cocción al fuego. También hay alternativas como arroces, pastas y panes, ampliando las posibilidades para quienes buscan explorar una cocina centrada en las brasas.

El restaurante cuenta además con una amplia barra de parrillas, donde el fuego se convierte en parte visible de la experiencia. La combinación de diferentes combustibles y tiempos de cocción permite trabajar cada producto de acuerdo con sus características.

Una opción gastronómica en San Isidro

Ubicado en la avenida Pardo y Aliaga, Sapiens ofrece una alternativa para quienes buscan disfrutar de una propuesta gastronómica contemporánea alrededor del fuego. Su carta permite elegir entre diferentes tipos de productos y preparaciones, ya sea para un almuerzo entre semana o una cena.

La propuesta mantiene como punto central el producto y las distintas formas en que el fuego puede modificar sus aromas, texturas y sabores.

Un beneficio para disfrutar la experiencia

Los suscriptores de El Comercio pueden disfrutar de 50% de descuento en toda la carta de Sapiens de lunes a viernes.

Para acceder al beneficio, solo debes acercarte al restaurante, presentar tu documento de identidad e identificarte como suscriptor de El Comercio.

La promoción es válida para consumo en el local y está vigente hasta el 30 de septiembre de 2026. Aplican términos y condiciones.

EL DATO

Sapiens

Dirección: Av. Pardo y Aliaga 689, San Isidro

Vigencia del beneficio: Hasta el 30 de septiembre de 2026

Beneficio para suscriptores: 50% de descuento en toda la carta de lunes a viernes.