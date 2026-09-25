(Foto: Difusión)
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Por Redacción EC

Después de más de seis décadas dedicadas a la música, Cecilia Bracamonte se prepara para cerrar una etapa de grandes producciones con “Gracias por tanto”, un concierto que reunirá canciones de distintas etapas de su trayectoria y una propuesta renovada.

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