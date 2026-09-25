Después de más de seis décadas dedicadas a la música, Cecilia Bracamonte se prepara para cerrar una etapa de grandes producciones con “Gracias por tanto”, un concierto que reunirá canciones de distintas etapas de su trayectoria y una propuesta renovada.

La presentación será el domingo 8 de noviembre a las 7:15 p. m. en el Gran Teatro Nacional, donde la intérprete estará acompañada por nuevos arreglos musicales, imágenes, testimonios e invitados especiales.

Un recorrido por 64 años de música

“Gracias por tanto” ha sido concebido como un encuentro con las canciones que han marcado la carrera de Bracamonte. La artista seleccionó personalmente parte del repertorio que interpretará en esta presentación, con nuevos arreglos y una propuesta musical renovada.

La despedida anunciada corresponde a los grandes escenarios y producciones de gran formato, pero no significa el retiro de la música. Bracamonte continuará cantando y participando en proyectos y presentaciones especiales.

Un beneficio para despedir esta etapa

Los suscriptores de El Comercio con acceso a Club El Comercio cuentan con 15% de descuento en entradas para “Gracias por tanto”.

Para acceder al beneficio, deben ingresar al evento en Teleticket , seleccionar la tarifa “Club de Suscriptores El Comercio” y registrar su DNI para realizar la compra.

EL DATO

Evento: Cecilia Bracamonte – “Gracias por tanto”

Fecha: Domingo 8 de noviembre de 2026

Hora: 7:15 p. m.

Lugar: Gran Teatro Nacional, Av. Javier Prado Este 2225, San Borja

Entradas: Teleticket

Beneficio: 15% de descuento en entradas

Condición: Máximo 4 entradas por suscriptor. Sujeto a stock y T&C.

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