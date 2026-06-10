El Día del Padre está cada vez más cerca y Club El Comercio reúne una selección de descuentos exclusivos en moda para encontrar el regalo ideal y celebrar esta fecha especial.

Opciones para todos los estilos

Si estás buscando sorprender a papá con una prenda nueva, calzado o accesorios, distintas marcas participantes ofrecen beneficios especiales para los suscriptores.

Entre ellas se encuentran Norman & Taylor, RKF, Columbia, Hush Puppies, Oakley, Volcom, MBO, Supermall y Big Head, con promociones en productos seleccionados.

Encuentra el regalo ideal

Ya sea para quienes prefieren un estilo clásico, deportivo o casual, la campaña “Lo que va con papá está en el Club” reúne diversas opciones para encontrar un detalle especial en esta fecha.

Los beneficios estarán disponibles a través de las marcas participantes, permitiendo a los suscriptores acceder a promociones especiales y aprovechar descuentos por el Día del Padre.

Marcas participantes

Si aún no eres suscriptor, esta es una excelente oportunidad para suscribirte y disfrutar del Club El Comercio. Accede a beneficios exclusivos como este, con descuentos especiales en moda, entretenimiento, restaurantes y más.