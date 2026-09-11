(Foto: Difusión)
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Por Redacción EC

Tras el sold out de su última presentación en Lima, Chayanne regresa al Perú con su gira mundial “Bailemos Otra Vez”. El cantante puertorriqueño se reencontrará con sus seguidores el próximo 2 de diciembre en el Estadio Nacional, en una nueva noche dedicada a sus grandes éxitos y a las canciones de su más reciente etapa musical.

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