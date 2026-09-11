Tras el sold out de su última presentación en Lima, Chayanne regresa al Perú con su gira mundial “Bailemos Otra Vez”. El cantante puertorriqueño se reencontrará con sus seguidores el próximo 2 de diciembre en el Estadio Nacional, en una nueva noche dedicada a sus grandes éxitos y a las canciones de su más reciente etapa musical.

El regreso del artista responde a la gran acogida que tuvo su anterior concierto, que reunió a más de 35 mil personas. Esta nueva fecha será una oportunidad para quienes no lograron conseguir entradas y para los fans que quieren volver a disfrutar de uno de los espectáculos más esperados del pop latino.

Una gira que celebra sus grandes éxitos

Con más de cuatro décadas de trayectoria, Chayanne mantiene su lugar como uno de los artistas más queridos de la música latina. Su espectáculo combina música, baile y romanticismo, con canciones que han acompañado a distintas generaciones.

Durante el show, el cantante recorrerá parte de su repertorio con clásicos como “Torero”, “Dejaría todo” y “Salomé”, además de temas más recientes como “Bailando Bachata”, “Te amo y punto” y “Como tú y yo”.

Un beneficio para volver a verlo en vivo

Los suscriptores de El Comercio con acceso a Club El Comercio cuentan con 20% de descuento en entradas para todas las zonas. Para acceder al beneficio, deben ingresar al evento en Ticketmaster, seleccionar la tarifa “Suscriptor El Comercio” y digitar su DNI para completar la compra.

EL DATO

Evento: Chayanne – Bailemos Otra Vez Tour 2026 Fecha: 2 de diciembre de 2026 Lugar: Estadio Nacional Entradas: Ticketmaster Beneficio: 20% de descuento en entradas. Condiciones: Aplican T&C y sujeto a disponibilidad de stock.

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