Los fanáticos de Christina Aguilera en Sudamérica tienen una cita imperdible en Lima. La estrella estadounidense llegará por primera vez al Perú este 21 de noviembre de 2026 para ofrecer su única presentación en la región, como figura principal del Sound Music Fest “Golden Years Edition”, que se llevará a cabo en el Estadio Nacional.

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Ganadora de cinco premios Grammy y dos Latin Grammy, Aguilera cuenta con una trayectoria de más de dos décadas y un repertorio que incluye éxitos mundiales como “Genie in a Bottle”, “Beautiful” y “Fighter”. Canciones que marcaron a distintas generaciones formarán parte de un show completo en el que la artista deleitará al público con lo mejor de su carrera, convirtiendo a la capital peruana en el punto de encuentro para sus seguidores locales y de países vecinos.

Grandes referentes

El festival propone una noche que conecta a diversas generaciones a través del pop, hip-hop, música electrónica y pop rock. Junto a Christina Aguilera, el escenario recibirá a Flo Rida, uno de los principales exponentes del hip-hop y el pop de fiesta, reconocido por temas como “Low”, “Right Round” y “My House”.

El cartel internacional se completa con Marshmello, el destacado DJ y productor estadounidense que alcanzó fama global gracias a éxitos como “Alone” y “Happier”. Por su parte, la cuota nacional estará a cargo de Adammo, la recordada banda peruana de pop rock que marcó a toda una generación con canciones como “Sin Miedo”, “En Tus Sueños” y “Algún Día”, y que regresará a los escenarios como parte de este encuentro.

Fans de toda Sudamérica

Al tratarse de la única parada de Christina Aguilera en Sudamérica este año, la fecha del 21 de noviembre representa una oportunidad especial para que seguidores de Chile, Argentina, Colombia, Ecuador, Bolivia y otros países de la región viajen a Lima para disfrutar de su espectáculo en vivo y compartir una jornada cargada de nostalgia, energía y grandes éxitos.

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