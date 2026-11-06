Actualiza, gana y acelera, campaña de El Comercio.
Actualiza, gana y acelera, campaña de El Comercio.
Por Redacción EC

Mantener el auto en óptimas condiciones y disfrutar cada recorrido puede tener una recompensa. Con ese propósito, Club El Comercio presenta la campaña “Actualiza, gana y acelera”, una iniciativa desarrollada junto a PRIMAX, ETNA Express y Wigo Motors que sorteará tres paquetes de premios entre sus participantes.

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