Mantener el auto en óptimas condiciones y disfrutar cada recorrido puede tener una recompensa. Con ese propósito, Club El Comercio presenta la campaña “Actualiza, gana y acelera”, una iniciativa desarrollada junto a PRIMAX, ETNA Express y Wigo Motors que sorteará tres paquetes de premios entre sus participantes.

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La promoción reúne beneficios pensados para quienes disfrutan de la experiencia de conducir y buscan cuidar su vehículo. Desde vales de combustible para recorrer más kilómetros hasta tratamientos especializados para proteger y mantener el auto, la campaña ofrece diferentes alternativas para hacer más cómoda y agradable cada experiencia sobre ruedas.

Tres premios para disfrutar y cuidar tu vehículo

La campaña contempla tres paquetes de premios, cada uno con beneficios de las marcas participantes. El primer premio incluye un vale de S/500 de PRIMAX, un tratamiento Glasscoat de Wigo Motors y un kit de productos ETNA Express que contiene un polo firmado por Ignacio Buse, una libreta con lapicero, un tapasol y un bolso mochila.

El segundo paquete está compuesto por un vale de S/300 de PRIMAX, un laminado nanocerámico para el vehículo y un kit de artículos ETNA Express, que incluye una libreta con lapicero, un tapasol y un bolso mochila.

Por su parte, el tercer ganador recibirá un vale de S/200 de PRIMAX, un organizador de maletera de Wigo Motors y también un kit de artículos ETNA Express con libreta, lapicero, tapasol y bolso mochila.

Cada uno de estos premios combina productos y servicios orientados a acompañar a los conductores en sus recorridos y contribuir al cuidado de sus vehículos.

Tecnología y protección para tu vehículo

Entre los beneficios de la campaña destacan los servicios ofrecidos por Wigo Motors. Uno de ellos es el tratamiento Glasscoat, un recubrimiento cerámico avanzado que protege la pintura y las superficies del vehículo frente a factores como los rayos UV, la lluvia ácida, la suciedad, la oxidación y los pequeños rayones. Además, ayuda a conservar el brillo original del auto y facilita su limpieza.

El segundo servicio es el laminado nanocerámico, una película de control solar para vehículos que utiliza nanopartículas cerámicas para bloquear hasta el 99.9% de los rayos UV y entre el 83% y el 95% de la radiación infrarroja. Al no ser metalizado, no interfiere con señales de GPS, celulares, radio ni 5G, y ofrece una alta claridad óptica.

Ambos servicios están disponibles para vehículos de pasajeros y se realizan previa coordinación en los talleres de la red Wigo Motors, sujetos a disponibilidad. Los beneficios de estos premios podrán hacerse efectivos únicamente en Lima Metropolitana.

¿Cómo participar en “Actualiza, gana y acelera”?

Participar es sencillo. Los interesados deberán ingresar a la landing oficial de la campaña aquí, completar correctamente sus datos personales y responder las preguntas del formulario. La inscripción está abierta tanto para suscriptores activos de El Comercio y Gestión, en sus modalidades impresa, digital o bundle con acceso al Club, como para nuevos usuarios que se registren en la plataforma durante el periodo de vigencia.

Cada participante podrá realizar un único registro y deberá completar el proceso antes del 3 de diciembre de 2026 a las 10:00 a. m.

Una vez finalizado el periodo de inscripción, El Comercio verificará que los participantes hayan cumplido con los requisitos y realizará la selección aleatoria de los tres ganadores mediante la plataforma App Sorteos. El primer seleccionado recibirá el paquete de premios principal, el segundo obtendrá el segundo paquete y el tercero será beneficiado con el tercer paquete.

Los resultados se anunciarán el 3 de diciembre de 2026 a las 3:00 p. m., a través de las historias de la cuenta oficial de Instagram de Club El Comercio (@clubelcomercio.pe). Los ganadores serán contactados al número de teléfono registrado para coordinar la entrega de sus premios.

Una oportunidad para actualizar, cuidar el vehículo y disfrutar de nuevos beneficios. Con “Actualiza, gana y acelera”, Club El Comercio, PRIMAX, ETNA Express y Wigo Motors invitan a sus participantes a sumarse a esta campaña y descubrir todo lo que pueden ganar.