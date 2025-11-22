Club El Comerciolanzó su nueva aplicación móvil, un beneficio totalmente renovado y exclusivo para sus suscriptores, que busca transformar la manera en que acceden a descuentos, promociones y experiencias.
Con una plataforma más ágil, moderna y personalizada, la app permite gestionar más de 350 beneficios ilimitados, demostrando que ahorrar todos los días es posible.
Según José Miguel de Ita, gerente de Marketing y Data de El Comercio, esta actualización busca facilitar el día a día de los usuarios. “La nueva app integra funciones como la geolocalización de beneficios, la calculadora del ahorro y la tarjeta ID. Así, cada suscriptor podrá descubrir, gestionar y aprovechar sus descuentos de manera más intuitiva y personalizada”, señaló.
Estas son las nuevas funciones que ofrece la app del Club El Comercio:
Pensada para convertirse en el centro de la experiencia del suscriptor, la aplicación reúne herramientas que hacen más simple descubrir y utilizar los beneficios:
- Ubica+: gracias al geolocalizador, permite encontrar establecimientos afiliados cerca y llegar a ellos fácilmente mediante Waze o Google Maps.
- Descubre+: muestra el estado de la suscripción en tiempo real para usar los beneficios sin complicaciones.
- Expresa+: permite calificar experiencias, dejar reseñas y guardar beneficios favoritos para repetirlos cuantas veces se desee.
- Ahorra+: una calculadora que revela cuánto se está ahorrando con la suscripción, comprobando que “repetir sale a cuenta”.
- Disfruta+: muestra los beneficios más usados y recomendados por la comunidad del Club.
¿Cómo descargar la nueva app del Club El Comercio?
La aplicación ya está disponible de forma gratuita en App Store y Google Play. Los suscriptores solo deben ingresar con su usuario y contraseña de El Comercio para empezar a aprovechar todos los beneficios ilimitados.
Si aún no eres suscriptor, esta es una excelente oportunidad para suscribirte y disfrutar del Club El Comercio. Accede a beneficios exclusivos como este, con descuentos especiales en eventos culturales, espectáculos, restaurantes y más.
Si eres suscriptor de El Comercio podrás acceder a esta aplicación renovada. Conoce más en: https://clubelcomercio.pe/
