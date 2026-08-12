(Foto: Difusión)
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Por Redacción EC

Por el Día del Niño, Club El Comercio trae beneficios exclusivos para disfrutar de la temporada circense en Lima con espectáculos de nivel internacional. Del 10 al 16 de agosto, gracias a la campaña Felices de ser niños, los suscriptores de El Comercio podrán acceder a promociones especiales para vivir momentos mágicos e inolvidables en familia con descuentos del 30% en estos grandes circos.

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