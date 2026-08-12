Por el Día del Niño, Club El Comercio trae beneficios exclusivos para disfrutar de la temporada circense en Lima con espectáculos de nivel internacional. Del 10 al 16 de agosto, gracias a la campaña Felices de ser niños, los suscriptores de El Comercio podrán acceder a promociones especiales para vivir momentos mágicos e inolvidables en familia con descuentos del 30% en estos grandes circos.

Gran Circo de Rusia

Regresa a Lima para presentar “SUEÑA”, un espectáculo impresionante que transportará a grandes y chicos al universo de una pequeña soñadora donde la imaginación cobra vida. La puesta en escena destaca por combinar desafiantes acrobacias, deslumbrantes vuelos aéreos, música en vivo, risas, danza y la participación de reconocidos artistas internacionales de primer nivel. Es un show de aproximadamente dos horas lleno de adrenalina, emoción y momentos deslumbrantes, ideal para compartir en familia.

La temporada estará disponible hasta el 30 de agosto y se presenta en el Jockey - Convexia Expo Center (Av. Manuel Olguín, Santiago de Surco).

Para esta atracción, los suscriptores de El Comercio cuentan con un exclusivo 30% de dto. en las entradas. Para acceder a la promoción, debes ingresar AQUÍ y registrar tu DNI en la tarifa Club El Comercio al momento de realizar la compra.

(Foto: Difusión)

Circo Sobre Hielo – Aladino y el Misterio de la Lámpara

El Circo Sobre Hielo presenta “Aladino y el Misterio de la Lámpara”, un espectáculo mágico e inmersivo diseñado para fascinar a niños y adultos por igual. Esta puesta en escena combina la elegancia y velocidad del patinaje artístico sobre una pista de hielo con asombrosas acrobacias circenses, vestuarios deslumbrantes, efectos visuales y una banda sonora envolvente que revive el clásico cuento oriental.

Las funciones estarán disponibles hasta el 23 de agosto y se llevan a cabo en La Cúpula de las Artes, ubicada en Av. Manuel Olguín 200, Santiago de Surco (Jockey Plaza).

Los suscriptores de El Comercio tienen 30% de dto. en entradas para asistir con toda la familia. Para acceder a esta promoción, debes ingresar al enlace del evento AQUÍ , ir a la casilla CLUB EC y digitar tu DNI para completar la compra. Para mayor detalle sobre el beneficio, puedes visitar AQUÍ

(Foto: Difusión)

El Dato:

¡Participa por un gran premio por el Día del Niño! Todos los suscriptores que compren sus entradas o utilicen los beneficios de la campaña Felices de ser Niños del 10 al 16 de agosto ingresarán automáticamente al sorteo de un Pack de 13 Figuras de Stitch + 13 Libros Tapa Dura. El ganador se anunciará el 17 de agosto a las 3:00 p.m. en las historias del Instagram oficial de Club El Comercio.