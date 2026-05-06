Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

(Foto: Difusión)
(Foto: Difusión)
Por Redacción EC

Barbarian continúa su expansión en Lima con la apertura de un nuevo local en Santa Anita, ubicado en el segundo piso del Mall Aventura. Este espacio apuesta por una propuesta integral que va más allá de la cerveza artesanal.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

Contenido publicitarioPagado por un anunciante sin participación de la redacción de El Comercio.