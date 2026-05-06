Barbarian continúa su expansión en Lima con la apertura de un nuevo local en Santa Anita, ubicado en el segundo piso del Mall Aventura. Este espacio apuesta por una propuesta integral que va más allá de la cerveza artesanal.

Como parte de los beneficios exclusivos, los suscriptores de El Comercio con acceso al Club El Comercio pueden acceder a un 30% de descuento en consumo en Barbarian.

El nuevo local, de 230 m², ha sido diseñado como un punto de encuentro versátil, ideal para after office o reuniones entre amigos, con una oferta que combina gastronomía, coctelería y entretenimiento.

Entre las novedades destacan cócteles de draft como el Tinto de Verano y nuevas propuestas como el Spritz, además de una carta renovada que amplía la experiencia del cliente.

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