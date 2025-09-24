Lima espera una noche memorable: el sábado 28 de marzo de 2026, Sin Bandera, el duo formado por Leonel García y Noel Schajris, llevará al Multiespacio Costa 21 su “Escenas Tour” para celebrar 25 años de trayectoria.

Como beneficio exclusivo, los suscriptores del Club El Comercio pueden acceder a un 20 % de descuento en entradas para todas las zonas, presentando su identificación correspondiente y seleccionando la tarifa Club en Teleticket.

Durante la preventa, los precios quedan de la siguiente manera:

Zona 25 años: S/ 358

Platinum: S/ 299

VIP: S/ 223

General: S/ 149

Leonel García y Noel Schajris, marcarán el inicio de una etapa inolvidable en su carrera, reafirmando la esencia romántica y profunda que caracteriza al dúo, con letras y melodías capaces de tocar el corazón de sus seguidores.

Con baladas como “Entra en mi vida”, “Kilómetros” y “Mientes tan bien”, prometen una velada cargada de nostalgia, emoción y nuevos temas que formarán parte de su séptimo álbum de estudio.

No dejes pasar esta oportunidad única de cantar junto a Sin Bandera y vivir una experiencia inolvidable.