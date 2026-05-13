The Color Run Night Nosotras 2026 vuelve a Lima para convertir la Costa Verde en una gran fiesta llena de música, color y energía. La cita será este 16 de mayo en Agua Dulce con una experiencia nocturna distinta, donde lo más importante no es competir, sino disfrutar.

Como parte de los beneficios exclusivos, los suscriptores de El Comercio con acceso al Club El Comercio podrán acceder a un 20% de descuento en entradas.

Durante el recorrido de 5 kilómetros, los participantes podrán correr, caminar o bailar mientras atraviesan estaciones con polvos de colores, música en vivo y distintas activaciones que transforman cada tramo en una celebración frente al mar.

El evento busca promover un estilo de vida activo y saludable en un ambiente relajado y divertido, ideal para compartir entre amigos, en pareja o en familia.

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