Carrera "Corriendo por una Infancia Feliz".
Carrera "Corriendo por una Infancia Feliz".
Por Redacción EC

La solidaridad y el deporte se unen en una nueva edición de “Corriendo por una Infancia Feliz”, la carrera organizada por Aldeas Infantiles SOS Perú que este año celebra su décimo aniversario. La cita será el domingo 18 de octubre en el Parque Olímpico del Pentagonito de San Borja, con un recorrido de 8 kilómetros abierto a personas que quieran correr, trotar o caminar por una causa solidaria.

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