La solidaridad y el deporte se unen en una nueva edición de “Corriendo por una Infancia Feliz”, la carrera organizada por Aldeas Infantiles SOS Perú que este año celebra su décimo aniversario. La cita será el domingo 18 de octubre en el Parque Olímpico del Pentagonito de San Borja, con un recorrido de 8 kilómetros abierto a personas que quieran correr, trotar o caminar por una causa solidaria.

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La iniciativa busca recaudar fondos para contribuir al bienestar, la alimentación y la educación de más de 46,000 niñas, niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad que reciben atención a través de los programas de la organización en el país.

Una carrera para compartir en familia

La experiencia está pensada tanto para corredores aficionados como para familias que quieran sumarse a una mañana de actividad física y solidaridad. Además, la carrera es pet friendly, por lo que los participantes podrán asistir con sus mascotas, siempre que las lleven con correa.

La concentración comenzará a las 6:30 a. m. y la partida oficial será a las 7:00 a. m. Cada participante recibirá un kit que incluye la camiseta oficial de 2026, una bolsa de tela y el dorsal de corredor. Al cruzar la meta, también obtendrá la medalla finisher. La experiencia incluye, además, puntos de hidratación y sorpresas de los auspiciadores.

Inscríbete con un beneficio exclusivo

Los suscriptores de El Comercio con acceso a Club El Comercio pueden acceder a un 30% de descuento en la inscripción para participar en esta edición. Para obtenerlo, deben ingresar a Teleticket, seleccionar la tarifa “Suscriptores EC” y registrar su DNI.

Así, cada kilómetro recorrido será una oportunidad para contribuir a una causa que busca brindar mejores oportunidades y un futuro más favorable para miles de niñas, niños y adolescentes.