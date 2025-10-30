Porque tu mascota merece lo mejor, Waykis Veterinaria presenta un beneficio exclusivo para los suscriptores del Club El Comercio, con descuentos de hasta 30% en atención médica y servicios especializados.

Ubicada en Av. Alfredo Benavides 4868, Santiago de Surco, esta clínica y pet shop ofrece una experiencia integral que une bienestar, tecnología y cariño.

Waykis Veterinaria cuenta con un equipo profesional especializado en consultas médicas generales, dermatología, nutrición, acupuntura y cirugías, además de servicios de baños, peluquería y una tienda con productos cuidadosamente seleccionados. Su ambiente está diseñado para brindar comodidad tanto a los animales como a sus dueños, haciendo de cada visita una experiencia agradable y segura.

Gracias a su alianza con el Club El Comercio, los suscriptores activos pueden acceder a los siguientes beneficios:

30% de descuento en acupuntura y consultas generales o dermatológicas.

20% de descuento en baños y procedimientos simples (profilaxis y castraciones).

15% de descuento en juguetes para mascotas.

La promoción es válida del 3 de octubre de 2025 al 31 de marzo de 2026, presentando el DNI y acreditación de suscriptor activo al momento de la atención.