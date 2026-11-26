Debajo del bosque El Olivar, en San Isidro, hay un bar que propone una forma distinta de disfrutar la noche. Se trata de Curanderas, un espacio de atmósfera mística que combina coctelería de autor, piqueos y actividades inspiradas en el tarot y la astrología.
Debajo del bosque El Olivar, en San Isidro, hay un bar que propone una forma distinta de disfrutar la noche. Se trata de Curanderas, un espacio de atmósfera mística que combina coctelería de autor, piqueos y actividades inspiradas en el tarot y la astrología.
Su concepto rinde homenaje a las mujeres sabias y curanderas de otras épocas. Esta idea también está presente en su carta, concebida como un recorrido por los cuatro elementos: agua, aire, fuego y tierra. Cada uno reúne cócteles vinculados a los signos del zodiaco, con combinaciones de ingredientes y perfiles de sabor diferentes.
Para dejarse llevar
Uno de los imperdibles de la barra es The Chalice, el cóctel emblemático de la casa, elaborado con Cinzano Bianco, jerez, bergamota, granadilla, uva Italia, coco y carbón activado, con un toque aromático de palo santo.
Para quienes prefieren explorar otras combinaciones, la carta también incluye opciones como el Brebaje N.° 11, de perfil herbal, preparado con pisco acholado, Aqará plateado, vermut rosso, fernet y espuma de toronja; o el Elixir N.° 5, una alternativa más refrescante con ron, Aperol, té chai, cítricos y soda de piña.
La propuesta se complementa con piqueos pensados para compartir. Entre las opciones destacan las gyozas mixtas, el carpaccio de lomo, las papas bravas, las pizzetas y las mini hamburguesas. Una buena forma de acompañar los cócteles mientras se descubre la carta.
Beneficio exclusivo
Los suscriptores de El Comercio con acceso a Club El Comercio pueden disfrutar de 30% de descuento en la carta de Curanderas. Para acceder al beneficio, solo deben presentar su DNI en el establecimiento e identificarse como suscriptores.
Lugar: Curanderas.
Dirección: Av. Paz Soldán 225 (sótano), San Isidro.
Vigencia: del 15 de noviembre de 2026 al 30 de abril de 2027.
Beneficio Club El Comercio: 30% de descuento en la carta.
Cómo acceder: presenta tu DNI en el establecimiento e identifícate como suscriptor.
Importante: no aplica para experiencias Curanderas. Sujeto a términos y condiciones.
Encuentra este y más beneficios exclusivos en la app Club El Comercio.
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