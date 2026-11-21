Si buscas compartir una experiencia gastronómica variada y llena de sabor, Rodizio te invita a disfrutar de su propuesta con un beneficio especial gracias a Club El Comercio. La promoción otorga un 35% de descuento en 02 Rodizio Adulto, dejando el precio exclusivo en S/129.90 (precio regular: S/199.80).

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La promoción es válida para consumo en salón en los locales de La Molina, Los Olivos, San Miguel, Barranco, Miraflores y Surco, y puede utilizarse de forma ilimitada durante su vigencia, del 1 de noviembre de 2026 al 31 de enero de 2027, bajo las condiciones establecidas. Asimismo, es válida para reservas y puede pagarse con cualquier medio de pago permitido por el establecimiento.

¿Quiénes pueden acceder al beneficio?

Este descuento es exclusivo para:

Suscriptores y/o beneficiarios de las ediciones impresas de los diarios El Comercio y/o Gestión.

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Modalidad de uso y condiciones principales

Para hacer efectivo el beneficio, el suscriptor titular debe estar presente, contar con la condición de “Activo”, presentarse en el establecimiento e identificarse mostrando su documento de identificación oficial físico (DNI), de ser el caso.

La atención se realiza según el aforo y disponibilidad del local, por orden de llegada. Aplica un solo descuento por pedido, mesa o visita por día sobre el consumo total, emitiéndose una sola boleta o factura por el consumo total de la mesa o pedido. La promoción es personal e intransferible y no es acumulable con otros descuentos, promociones, vales, cupones, gift cards o combos.

Ten en cuenta que la promoción no aplica en feriados ni días festivos, tales como el 1 de noviembre (Día de Todos los Santos), 8 de diciembre (Inmaculada Concepción), 9 de diciembre (Batalla de Ayacucho), 24 de diciembre (Nochebuena), 25 de diciembre (Navidad) y 31 de diciembre (víspera de Año Nuevo). Empresa Editora El Comercio S.A. no se responsabiliza por los servicios ofrecidos en la promoción, cuya responsabilidad corresponde exclusivamente al establecimiento.