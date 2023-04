¿Deseas salir de lo cotidiano y disfrutar de una buena experiencia? En la Finca de San Pascual, encontrarás la mejor propuesta gastronómica de Cieneguilla. Gracias al Club El Comercio, podrás acceder al 35% de descuento en toda la carta para consumir en el local ubicado en Malecón Lurin Lote 43 - Cieneguilla.

En este caso el beneficio es válido solo los sábados. Para obtener el descuento, el suscriptor debe estar presente y mostrar su documento de identidad oficial en físico (de ser el caso).

MIRA AQUÍ: Disfruta deliciosos platillos variados en Xoma

El descuento máximo por mesa es de S/100 y es personal e intransferible, siendo necesario que el suscriptor/beneficiario esté presente para hacer efectiva la promoción.

No dejes pasar este beneficio y disfruta de La Finca de San Pascual y su sistema all you can eat de pollitos bb a la brasa, acompañado de crocantes papas fritas y una exquisita ensalada fresca.

