¡Vuelve Payapaluza, el concierto de payasos más esperado! Lupe, Teclas, Velita y Papayaso llegan al Teatro La Plaza con “Payapaluza: Somos el mundo”, un espectáculo musical y teatral lleno de alegría, ternura y humor, dirigido por Christian Ysla.

La temporada se desarrollará del 18 de octubre al 21 de diciembre de 2025, con funciones los sábados y domingos a las 4:00 p.m. y, en diciembre, doble función a las 12:00 p.m. y 4:00 p.m..

A lo largo de 60 minutos, los payasos harán un recorrido por canciones de ayer, hoy y siempre, al más puro estilo clown, recordándonos que los niños no solo son el futuro, sino también el presente más valioso que tenemos. La obra invita a los adultos a reconectarse con su niño interior y a celebrar juntos el poder de la risa y la empatía.

El elenco está conformado por André Portugal, Luciana Arispe, Francisco Haya y Christian Ysla, quienes prometen una experiencia inolvidable para grandes y chicos.