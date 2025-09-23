Ser parte de Club El Comercio no solo significa acceso al contenido premium del diario, también trae consigo experiencias gastronómicas con descuentos especiales.

Si te gusta explorar sabores distintos, esta promoción te encantará: los restaurantes Sapiens, 500 Grados y Mad Burger del Grupo Pesaque tienen descuentos exclusivos para suscriptores del Club.

En Sapiens, disfruta de un 20 % de descuento en toda la carta. Es válido solo para consumo en el local, no aplica para delivery, feriados ni festivos.

En 500 Grados, también tienes 20 % de descuento en toda su carta bajo las mismas condiciones: consumo en local, presentando tu DNI de suscriptor.

Y si lo tuyo son las hamburguesas, Mad Burger te ofrece un beneficio similar: 20 % de descuento en la carta para suscriptores activos.

Estas promociones son válidas hasta el 30 de septiembre de 2025.

Para acceder al beneficio solo necesitas ser suscriptor activo, presentar tu DNI físico en el local y consumir allí.

Si aún no eres suscriptor, esta es una excelente oportunidad para suscribirte y disfrutar del Club El Comercio. Accede a beneficios exclusivos.