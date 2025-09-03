El próximo sábado 4 de octubre, Manuel Medrano llegará a Lima como parte de su gira internacional “Manuel Medrano 10 Años Tour”, con la que celebra una década de trayectoria artística.

El escenario elegido será el anfiteatro del Parque de la Exposición, donde el intérprete de “Bajo el agua” y “La distancia” promete una noche cargada de emoción y grandes éxitos. El evento iniciará a las 8:00 p.m.

Ganador de dos Latin GRAMMY, Manuel Medrano se ha consolidado como uno de los artistas más importantes del pop latino. Sus canciones superan los 700 millones de reproducciones en plataformas digitales, mientras que sus videos alcanzan más de 2.2 billones de vistas en YouTube. En su carrera ha colaborado con figuras de la talla de Nile Rodgers, Natalia Jiménez, Leo Rizzi y la agrupación Camila, entre otros.

Su nueva gira recorrerá 18 ciudades de 7 países, es considerada una de las más ambiciosas de su carrera. Además, incluirá el lanzamiento de un DVD en vivo grabado en su exitoso tour de 2024.

