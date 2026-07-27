(Foto: Difusión)
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Por Redacción EC

La Fiesta de la Independencia regresa al Hipódromo de Monterrico con una programación especial para celebrar Fiestas Patrias. El próximo 29 de julio, el público podrá disfrutar de una jornada que reúne la emoción de las carreras de caballos, espectáculos culturales y propuestas para toda la familia.

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