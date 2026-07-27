La Fiesta de la Independencia regresa al Hipódromo de Monterrico con una programación especial para celebrar Fiestas Patrias. El próximo 29 de julio, el público podrá disfrutar de una jornada que reúne la emoción de las carreras de caballos, espectáculos culturales y propuestas para toda la familia.

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El evento tendrá como principal atractivo la 107.ª edición del Clásico Independencia, una de las competencias más importantes del turf peruano, además de exhibiciones de caballos peruanos de paso, presentaciones de marinera, una variada zona gastronómica y espacios recreativos para los más pequeños, como una zona infantil y una ecogranja.

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