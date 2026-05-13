El festival boutique “Hay Más Vino” vuelve a Lima con una nueva edición pensada para los amantes del vino y las experiencias gastronómicas. El evento se realizará el viernes 15 y sábado 16 de mayo de 2026 en el Hyatt Centric San Isidro y reunirá más de 200 etiquetas exclusivas provenientes de países como Perú, España, Francia, Italia, Argentina, Alemania y Uruguay.

Gracias a Club El Comercio, los suscriptores podrán acceder a 15% de descuento en entradas para disfrutar de esta experiencia que combina degustaciones, charlas especializadas, gastronomía y música en vivo.

Cada entrada incluye una copa de cristal de obsequio y 15 tickets de degustación para recorrer distintas propuestas y descubrir nuevas etiquetas en un solo lugar. Además, el festival contará con una zona gastronómica con charcutería artesanal y venta de botellas a precios especiales.

Las actividades comenzarán desde las 6:00 p.m. el viernes 15 y desde las 5:00 p.m. el sábado 16 de mayo.

Para acceder al beneficio:

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