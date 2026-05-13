Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

(Foto: Difusión)
(Foto: Difusión)
Por Redacción EC

El festival boutique “Hay Más Vino” vuelve a Lima con una nueva edición pensada para los amantes del vino y las experiencias gastronómicas. El evento se realizará el viernes 15 y sábado 16 de mayo de 2026 en el Hyatt Centric San Isidro y reunirá más de 200 etiquetas exclusivas provenientes de países como Perú, España, Francia, Italia, Argentina, Alemania y Uruguay.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

Contenido publicitarioPagado por un anunciante sin participación de la redacción de El Comercio.