“Daño”, escrita por la dramaturga británica Phoebe Eclair-Powell, llega a Lima bajo la dirección de Mikhail Page y con la destacada interpretación de Karina Jordán.

La obra se presentará los martes y miércoles a las 8:00 p. m. en el Teatro Británico de Miraflores, ofreciendo una experiencia teatral intensa y contemporánea.

Esta comedia negra explora la obsesión digital y la fragilidad emocional de una mujer atrapada entre lo real y lo virtual, en una historia que mezcla humor, tensión y reflexión sobre el poder de las apariencias. La puesta en escena destaca por su ritmo ágil, su cercanía con el público y un tono provocador que invita a pensar y reír a partes iguales.

Con esta propuesta, LA IRA Producciones reafirma su compromiso con el teatro actual y arriesgado, llevando a escena historias que conectan con el público y abren nuevas conversaciones sobre los vínculos humanos en la era digital.