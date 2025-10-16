Hasta el 7 de diciembre, el Teatro La Plaza presenta “Un espejo”, una impactante puesta en escena escrita por la dramaturga inglesa Sam Holcroft y dirigida por Wendy Vásquez.

¿De qué trata la obra?

La historia sitúa al espectador en un Estado represor, donde un grupo de artistas organiza una misteriosa boda que esconde un acto de resistencia frente a la censura.

El elenco está conformado por Rodrigo Palacios, Renato Rueda, Daniela Trucíos, Jorge Villanueva, Iván Chávez, Adriano Álamo, Elihu Leyva, Germán Ojeda y José Villalobos, quienes dan vida a esta historia sobre el poder transformador del arte y la libertad de expresión.

