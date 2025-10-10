El ícono de la música latina regresa a Lima con su gira internacional “Toda la Vida Tour”, un espectáculo cargado de nostalgia, energía y romanticismo.

El concierto se realizará el sábado 8 de noviembre en el Arena 1 de San Miguel, donde el público podrá disfrutar de los grandes éxitos que marcaron generaciones y gracias a el Club El Comercio puedes acceder a un descuento de 35% en entradas.

Con más de cuatro décadas de trayectoria, Emmanuel ha dejado huella en la música en español con temas como “La chica de humo”, “Bella señora”, “Toda la vida” y “Tengo mucho que aprender de ti”. Su voz inconfundible y su carisma sobre el escenario lo han convertido en uno de los artistas más queridos del género.

El “Toda la Vida Tour” ha recorrido con éxito escenarios de América Latina, Estados Unidos y Europa, destacando por su puesta en escena moderna, su impecable producción y la conexión única del artista con el público. En esta esperada cita, los fans peruanos podrán disfrutar de un show lleno de luces, coreografías y emociones que celebran la trayectoria de uno de los grandes íconos de la música romántica.