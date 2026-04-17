La Orquesta Filarmónica de Lima inaugura su Temporada 2026 con “Carmina Burana”, una de las obras más imponentes del repertorio sinfónico-coral. El concierto se realizará el sábado 2 de mayo de 2026 a las 8:00 p.m., en el Auditorio Gral. Div. Elivio Vannini Chumpitazi, ubicado en el Cuartel General del Ejército del Perú (Pentagonito), en San Borja.

Como parte de los beneficios exclusivos, los suscriptores de El Comercio con acceso al Club El Comercio podrán acceder a un beneficio especial de 15% de descuento en entradas.

(Foto: Difusión)

Bajo la dirección del maestro Wilfredo Tarazona, la orquesta ofrecerá una interpretación de alto nivel artístico junto a destacados coros de Lima como San Fernando Por Siempre, The Linger Voices, el Coro Gay de Lima y Vox Aeterna, en una puesta de gran formato que resalta la potencia coral y la intensidad dramática de la obra.

Compuesta en 1936, “Carmina Burana” se basa en una colección de poemas medievales que exploran temas como el amor, el destino y la fortuna. Su célebre apertura “O Fortuna” se ha convertido en una de las piezas más reconocibles de la música clásica, presente en el cine, la publicidad y la cultura popular.

Con este concierto, la Orquesta Filarmónica de Lima da inicio a una nueva temporada que busca acercar la música sinfónica a un público cada vez más amplio, consolidándose como una de las propuestas culturales más importantes de la ciudad.

Adquiere tus entradas aquí y accede al beneficio ingresando tu DNI en la sección de “Códigos”

Si aún no eres suscriptor, esta es una excelente oportunidad para suscribirte y disfrutar del Club El Comercio. Accede a beneficios exclusivos como este, con descuentos especiales en eventos culturales, espectáculos, restaurantes y más.