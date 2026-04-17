Resumen

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(Foto: Difusión)
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Por Redacción EC

La Orquesta Filarmónica de Lima inaugura su Temporada 2026 con “Carmina Burana”, una de las obras más imponentes del repertorio sinfónico-coral. El concierto se realizará el sábado 2 de mayo de 2026 a las 8:00 p.m., en el Auditorio Gral. Div. Elivio Vannini Chumpitazi, ubicado en el Cuartel General del Ejército del Perú (Pentagonito), en San Borja.

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