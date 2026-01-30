“El tiempo lo cura todo” llega a la cartelera limeña con una propuesta distinta a lo habitual: una comedia absurda e inteligente que invita a cuestionar las decisiones que tomamos y cómo estas transforman nuestras relaciones.

Dirigida por Renato Piaggio y escrita por Félix Estaire, la obra plantea preguntas sobre la identidad, el paso del tiempo y la muerte, todo desde un lenguaje cargado de humor y situaciones reconocibles. El elenco está conformado por Diana Quijano, Lía Camilo y Luciana Giraldo, cuyas interpretaciones dan fuerza y ritmo a una historia que combina reflexión y entretenimiento.

Este montaje marca además el primer estreno internacional del texto de Estaire y apuesta por una mirada fresca que conecta con el público desde la risa y la emoción, explorando dinámicas familiares tan universales como el conflicto entre hermanos y la forma en que el tiempo reconfigura los afectos.

