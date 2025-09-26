El vino vuelve a ser protagonista en Lima con la quinta edición de “Hay más Vino”, el evento especializado en vinos boutique que celebra lo auténtico, lo artesanal y lo sostenible.

Gracias a Club El Comercio, los suscriptores podrán acceder a un 15 % de descuento en entradas para disfrutar de esta experiencia única.

La cita será el viernes 24 y sábado 25 de octubre en el Hotel Hyatt Centric de San Isidro, donde se presentarán más de 200 etiquetas de pequeños productores del Perú, Argentina, España, Italia, Francia, Alemania, Uruguay, Estados Unidos y más.

Cada entrada incluye 15 tickets de degustación y una copa diseñada para apreciar todos los matices de cada vino. Además, los asistentes podrán participar en catas temáticas, charlas de expertos, cenas de maridaje, DJ sessions y una propuesta gastronómica variada, en un ambiente que celebra la cultura del vino.

En esta edición, destacan etiquetas locales como Intipalka, Finca Rotondo y Pampas de Ica, así como reconocidas bodegas internacionales como Puna, Alma Gemela, Viyuela, Real Agrado, entre otras. Todas ellas comparten una filosofía de producción limitada, respeto por el origen y compromiso ambiental.

