Llegó el Black Friday a Colecciones en El Comercio. ¿Eres fan de las figuras coleccionables de Batman, Street Fighter, Harry Potter, Masters of the Universe, ThunderCats? ¿Quieres completar tu colección de vinilos? ¿Buscas los autos y motos a escala que no pudiste conseguir? Entonces, esta es la noticia que no puedes dejar pasar.

Desde el 26 de noviembre hasta el 2 de diciembre podrás encontrar hasta 80% de descuento en productos seleccionados de diferentes categorías. Entre ellas están BT21, Hello Kitty, Batman, Marvel, Masters of the Universe y ThunderCats. Asimismo, coleccionables de autos, vinilos, libros, cómics, tecnología, productos de hogar y cocina también tienen descuentos.

Lo más destacado

Podrás encontrar figuras coleccionables desde S/14,90. Se incluyen personajes y franquicias como Batman, Street Fighter, Harry Potter, Masters of the Universe y ThunderCats y más.

Además, vinilos desde S/79,90, con una promoción especial llevas cuatro y pagas solo tres. Encuentra ejemplares de Led Zeppelin, Prince, Phil Collins, Iron Maiden y otros destacados artistas.

Si eres coleccionista o fan de los autos y las motos a escala, las encontrarás desde S/14,90. Hay descuentos desde ejemplares de Batimóviles, Transformers, Rápidos y Furiosos, Volver al Futuro hasta MotosGP y más.

Completa tu colección de libros y cómics desde S/6,90. ¿En qué hay descuento? En el Universo Araña, Agatha Christie, clásicos de la literatura, novelas de la Segunda Guerra Mundial y, por supuesto, en los libros de tus equipos favoritos: Universitario de Deportes, Alianza Lima y Sporting Cristal.

¿Buscas productos infantiles y juguetes? Encuéntralos desde S/6,90 en una gran variedad de artículos como peluches, juegos y artículos educativos, incluso de las franquicias Stitch, BT21, Hello Kitty, Toy Story y muchos más.

Y los amantes de la tecnología no se quedarán atrás. Parlantes Sony, videojuegos como GTA 6 y EA Sports FC 27, consolas y controles PlayStation, además de celulares Xiaomi y más. Varios productos desde los S/129,90

Si buscas artículos para el hogar y la cocina, hay ofertas desde los S/4.90, con opciones para darle un toque especial a tus espacios.

Lo que debes tener en cuenta