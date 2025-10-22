La emblemática obra “Monólogos de la vagina”, de la dramaturga estadounidense V (antes Eve Ensler), vuelve a los escenarios limeños con una puesta en escena moderna y llena de humor, reflexión y sensibilidad.

Esta nueva versión se presenta en el Teatro Marsano, bajo la dirección de Sergio Galliani y la producción general de Makhy Arana.

En esta edición, tres grandes figuras del teatro, cine y televisión peruana —Pilar Brescia, Martha Figueroa y Sonia Oquendo— interpretan a más de una docena de mujeres cuyas historias reales invitan al público a explorar el universo femenino desde la ternura, la ironía y la fuerza.

Monólogos de la vagina es un clásico del teatro contemporáneo que ha roto tabúes y marcado un antes y un después en la forma de hablar sobre la identidad, el cuerpo y la libertad.

