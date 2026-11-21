Si buscas el lugar ideal para compartir alrededor de buenas brasas, Yunta se presenta como una propuesta gastronómica que celebra el encuentro y la buena mesa en el corazón de Surquillo. Bajo la premisa “¡Brasa que abraza, vino que encanta, Yunta que une!”, este espacio invita a disfrutar de una experiencia culinaria acogedora y llena de sabor.

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Para hacer la visita aún más atractiva, los suscriptores de El Comercio cuentan con un gran descuento exclusivo: 60% de rebaja en toda la carta de alimentos, aplicable sobre el consumo total del pedido. La promoción es válida todos los días —excepto feriados y fechas festivas— únicamente para consumo en el establecimiento.

Un gran beneficio para compartir Esta oportunidad permite explorar la propuesta gastronómica del local con un ahorro significativo, ya que el descuento alcanza un tope máximo de S/150 por pedido o suscriptor, y no existe un límite de visitas durante toda la vigencia de la campaña. Para asegurar una mesa, se sugiere realizar una reserva previa comunicándose al 978 667 071.

¿Cómo acceder a la promoción? Para hacer efectivo el descuento, el suscriptor o beneficiario activo (con pagos al día) deberá estar presente en el restaurante y mostrar su DNI o documento de identidad físico al momento de solicitar el beneficio. Es importante considerar que la promoción aplica exclusivamente a alimentos (no incluye bebidas con o sin alcohol), no es válida para pedidos mediante aplicaciones y no es acumulable con otras promociones, vales o combos.