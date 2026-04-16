La forma de leer está cambiando y Tinta Club del Libro se posiciona como una propuesta innovadora en el Perú. Se trata de un servicio de suscripción mensual que convierte cada lectura en una experiencia pensada para sorprender desde el primer momento.

Como parte de los beneficios exclusivos, los suscriptores de El Comercio con acceso al Club El Comercio podrán acceder a un 10% de descuento en la membresía anual de Tinta Club del Libro.

Cada mes, los suscriptores reciben una caja temática que incluye una novela en edición especial de tapa dura —muchas veces exclusiva— junto a elementos diseñados para enriquecer la experiencia, como una revista literaria, separadores coleccionables y regalos adicionales.

Además, el club ofrece acceso a una comunidad activa con encuentros virtuales y contenidos complementarios como playlists inspiradas en cada libro, ampliando el vínculo con la lectura más allá de sus páginas.

Si aún no eres suscriptor, esta es una excelente oportunidad para suscribirte y disfrutar del Club El Comercio (https://elcomercio.pe/suscripciones/). Accede a beneficios exclusivos como este, con descuentos especiales en eventos culturales, espectáculos, restaurantes y más.