Buenazo Fest regresa con su segunda edición este 23 y 24 de mayo, consolidándose como uno de los encuentros gastronómicos más importantes del país. El evento reunirá a 46 restaurantes en el Parque de Exposiciones Costa Verde.

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Impulsado por el chef Rodrigo Fernandini, el festival propone una experiencia que va más allá de la comida, con cinco zonas temáticas que recorren el street food, la cocina regional y propuestas de fusión.

Los asistentes podrán disfrutar desde clásicos callejeros hasta platos emblemáticos de distintas regiones del Perú, además de propuestas creativas que reinterpretan nuestra gastronomía en un ambiente pensado para compartir.

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