Resumen

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(Foto: Difusión)
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Por Redacción EC

Buenazo Fest regresa con su segunda edición este 23 y 24 de mayo, consolidándose como uno de los encuentros gastronómicos más importantes del país. El evento reunirá a 46 restaurantes en el Parque de Exposiciones Costa Verde.

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