Lima se prepara para una noche especial con la presentación del guitarrista español Rafael Aguirre, quien ofrecerá un concierto el próximo 22 de abril en el Teatro Municipal de Lima, acompañado por la Filarmónica Teresa Quesada y bajo la dirección de Pablo Sabat.

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El programa incluirá dos piezas fundamentales del repertorio clásico: el “Concierto de Aranjuez” y la “Fantasía para un gentilhombre”, del compositor Joaquín Rodrigo, obras que marcaron un hito en la historia de la guitarra al llevarla a un rol protagónico en escenarios sinfónicos.

Reconocido por su sensibilidad interpretativa, Aguirre busca que la guitarra trascienda lo técnico y se convierta en una voz expresiva, capaz de dialogar con la orquesta y conectar con el público.

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