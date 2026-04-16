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(Foto: Difusión)
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Por Redacción EC

Lima se prepara para una noche especial con la presentación del guitarrista español Rafael Aguirre, quien ofrecerá un concierto el próximo 22 de abril en el Teatro Municipal de Lima, acompañado por la Filarmónica Teresa Quesada y bajo la dirección de Pablo Sabat.

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